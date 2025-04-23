Вільнюс підготував оновлений план дій на випадок війни, де врахували досвід України

У Вільнюсі презентували оновлений план евакуації литовської столиці у разі війни чи інших надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після тривалої критики за зволікання, міська влада 23 квітня презентувала план евакуації для Вільнюса. Як зазначають, у ньому врахували американські практики та український досвід, здобутий за останні роки.

План має публічну і непублічну частину – до його повної версії будуть мати доступ лише уповноважені органи влади.

Документ, який готували близько року, охоплює різні сценарії надзвичайних ситуацій – від серйозного виходу з ладу критичної інфраструктури та стихійних лих до повномасштабної війни і застосування ядерної зброї.

У ньому прописали алгоритми оповіщення населення, організації виїзду та розселення людей, інформування про наявні можливості тощо.

Мер Валдас Бенкускас зазначив, що у підготовці плану орієнтувались передусім на досвід Києва під час повномасштабної війни.

Він додав, що евакуація міста у будь-якому разі буде крайнім сценарієм і військові зі свого боку робитимуть усе можливе, щоб не допустити такої ситуації.

Також мер наголосив, що оприлюднення такого плану не означає підвищення рівня загрози для Литви.

"Ми не хочемо посіяти паніку. Мета дуже проста – мати план, скоординовану взаємодію інституцій, знати, хто за що відповідає", – пояснив міський голова.

Серед іншого, у плані передбачили, як буде працювати система сирен і оповіщення для громадян через SMS. Також хочуть розробити застосунок, де можна буде швидко отримувати сповіщення, як у "Київ цифровий".

Для столиці з 600 тисячами містян запланували 150 евакуаційних маршрутів у напрямку Польщі, на північ та захід, а точками збору визначили переважно школи і дитсадки.

Вільнюс за географічним розташуванням є фактично прикордонним містом – відстань від кордону з Білоруссю до передмість складає менше 30 км.

Фінам в оновлених рекомендаціях з готовності до надзвичайних ситуацій радять купити додому "стратегічне відро" на випадок тривалої несправності каналізації.

Швеція оголосила про виділення 100 млн крон (10 млн доларів) на перевірку і реконструкцію укриттів цивільного захисту.

Тим часом у Румунії вийшов вкрай критичний аудит щодо наявності і стану укриттів цивільного захисту.