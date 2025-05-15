В Эстонии 14 мая провели первое общенациональное тестирование системы экстренного оповещения EE-ALARM – в результате сработали более двух третей от всех сирен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует ERR.

Всего в рамках теста были активированы сирены в 22 населенных пунктах Эстонии и прилегающих районах. В результате сработали 72% сирен, из них 10% – с задержкой.

Также оказалось, что уровень звука сирен был ниже запланированного. В некоторых случаях был слышен треск.

"Точные причины, по которым часть сирен не включилась, еще выясняют. С высокой вероятностью речь идет о проблемах программного обеспечения. Мы продолжим анализ и начнем устранять выявленные неисправности уже на этой неделе", – прокомментировал руководитель проекта Центра информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) Тимо Таммемяэ.

В ближайшие недели SMIT совместно со спасательным департаментом и другими партнерами оценит работу как отдельных элементов системы, так и всей системы в целом. Приоритетные работы по устранению недостатков уже начались.

Комплексная система экстренного оповещения об опасности была разработана за последние несколько лет. Она включает в себя различные каналы и решения: мобильные приложения, сеть сирен, а также SMS-оповещение в зонах риска.

Напомним, в конце апреля в Литве проверили системы оповещения населения, включающие сирены и текстовые сообщения на телефоны.

Также в апреле в Вильнюсе представили обновленный план эвакуации литовской столицы в случае войны или других чрезвычайных ситуаций.