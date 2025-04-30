У Литві тестово запускали системи оповіщення населення

У Литві вдень у середу перевірили системи оповіщення населення, що включають сирени та текстові повідомлення на телефони.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

30 квітня у Литві близько опівдня активували системи оповіщення громадян про надзвичайні ситуації. Об 11:52 зазвучали сирени, сигнал подавали протягом трьох хвилин. Паралельно на телефони розіслали повідомлення про те, що це навчальна тривога.

Крім того, після сирен на суспільному мовнику і радіо транслювали рекомендації на випадок надзвичайних ситуацій – зокрема про те, що у разі ненавчального увімкнення сирен варто швидко увімкнути радіо або телебачення і послухати, яка причина і як діяти.

Попередню перевірку проводили у листопаді 2024 року.

Станом на зараз у Литві встановлено понад 1160 сирен оповіщення. Вони покривають близько 67% населення країни. До 2029 мережу хочуть доповнити та розширити – встановити ще 275 нових сирен та під’єднати близько 600 з існуючих до централізованої системи управління.

Також у квітні у Вільнюсі презентували оновлений план евакуації литовської столиці у разі війни чи інших надзвичайних ситуацій.

У Польщі анонсували розсилку "посібників з безпеки" у кожен дім.