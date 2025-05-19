Победитель выборов президента Румынии созывает переговоры по новому правительству

Мэр Бухареста Никушор Дан, победивший на президентских выборах в Румынии, анонсировал переговоры о формировании нового правительства.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит HotNews.

Дан рассказал, что с понедельника намерен начать переговоры по формированию правительства.

Он также отметил, что хотел бы видеть Илие Боложана, который сейчас является временным президентом, на посту премьер-министра, хотя добавил, что обещать этого не может.

Дан сказал, что у него в приоритете есть три ключевых вопроса: бюджетный дефицит, безопасность Румынии и начало переговоров о формировании нового правительства.

"В рамках неформальных переговоров, вероятно, я приглашу партии к обсуждению уже завтра (заявление было сделано поздно вечером в воскресенье. – Ред.), а затем через несколько недель состоится технический раунд", – рассказал он.

По словам Дана, он хочет увидеть "что происходит внутри партий". Он также считает, что новое правительство будет сформировано через несколько недель.

Напомним, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполняет министр внутренних дел Каталин Предою.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов, ультраправого Джордже Симиона поддержали 46,40% избирателей.

Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника, хотя ранее заявлял о своей "однозначной победе".