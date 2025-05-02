Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки далекобійних ракет, а також дозволити інспекції військових об’єктів.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, заплановані на 3 травня переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені. На тлі цього Рубіо заявив, що Іран повинен "відмовитися" від збагачення урану та розробки далекобійних ракет.

"Вони повинні припинити підтримку терористів, припинити допомогу хуситам (в Ємені), припинити розробку далекобійних ракет, які не мають іншого призначення, окрім як нести ядерну зброю, і відмовитися від збагачення", – наголосив держсекретар США.

Також Рубіо впевнений – Ірану слід імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетики, замість того, щоб збагачувати його самостійно.

"Якщо у вас є можливість збагачувати до 3,67%, то лише кілька тижнів потрібно, щоб дійти до 20%, потім 60%, а потім і до 80–90%, необхідних для зброї", – зазначив він.

Рубіо також додав, що Іран повинен погодитися на участь американців у режимі інспекцій та надати інспекторам доступ до всіх об’єктів, зокрема й військових.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа на переговорах вимагає від Ірану відмовитись від намірів створити ядерну зброю та збагачення урану.

Натомість Тегеран каже, що ніколи не погодиться демонтувати свої центрифуги зі збагачення урану, повністю припинити збагачення або скоротити свої запаси збагаченого урану нижче рівня, узгодженого в угоді 2015 року.

Раніше стало відомо, що представники Франції, Великої Британії та Німеччини, які є сторонами "ядерної угоди" 2015 року, погодились на зустріч з Іраном перед наступним раундом переговорів Тегерана й Вашингтона.