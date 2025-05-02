Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки дальнобойных ракет, а также разрешить инспекции военных объектов.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как известно, запланированные на 3 мая переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана были отложены. На фоне этого Рубио заявил, что Иран должен "отказаться" от обогащения урана и разработки дальнобойных ракет.

"Они должны прекратить поддержку террористов, прекратить помощь хуситам (в Йемене), прекратить разработку дальнобойных ракет, которые не имеют другого назначения, кроме как нести ядерное оружие, и отказаться от обогащения", – подчеркнул госсекретарь США.

Также Рубио уверен – Ирану следует импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетики, вместо того, чтобы обогащать его самостоятельно.

"Если у вас есть возможность обогащать до 3,67%, то всего несколько недель нужно, чтобы дойти до 20%, затем до 60%, а затем и до 80-90%, необходимых для оружия", – отметил он.

Рубио также добавил, что Иран должен согласиться на участие американцев в режиме инспекций и предоставить инспекторам доступ ко всем объектам, в том числе и военным.

Как известно, администрация Дональда Трампа на переговорах требует от Ирана отказаться от намерений создать ядерное оружие и обогащения урана.

В свою очередь Тегеран заявляет, что никогда не согласится демонтировать свои центрифуги по обогащению урана, полностью прекратить обогащение или сократить свои запасы обогащенного урана ниже уровня, согласованного в соглашении 2015 года.

Ранее стало известно, что представители Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами "ядерного соглашения" 2015 года, согласились на встречу с Ираном перед следующим раундом переговоров Тегерана и Вашингтона.