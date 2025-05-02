Трамп вважає, що демократів, які просувають його імпічмент, потрібно виключити з Конгресу

Американський президент Дональд Трамп заявив, що республіканці мають подумати про виключення з Конгресу демократів, які подали проти нього пропозиції щодо імпічменту.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "демократи справді вийшли з-під контролю", а також, що вони "втратили все, особливо розум".

"Ці радикально-ліві безумці знову зайнялися імпічментом. У них уже є два "безіменні", малошановні конгресмени, обидва повні психи, які розкидаються "імпічментом" Дональда Трампа вже приблизно вдвадцяте, хоча вони увлення не мають, за що мене можуть піддати імпічменту", – написав він.

Він поцікавився, за що його можна було б усунути від влади, та згадав про "безлад" на кордоні, "найвищу в історії США інфляцію", "некомпетентне виведення військ з Афганістану", "повномасштабну війну Росії проти України й напад ХАМАС на Ізраїль", а також звинуватив у цьому всьому демократів.

Трамп заявив, що республіканці повинні почати думати про виключення цих демократів з Конгресу "за всі злочини, які вони скоїли, особливо під час виборів".

"Це той самий сценарій, який вони використовували під час мого першого терміну, і республіканці не дозволять їм знову уникнути покарання. Це повні НІКЧЕМНІ ЛЮДИ, які ненавидять нашу країну і все, що вона символізує. Можливо, нам слід почати грати в цю гру з ними і вигнати демократів за численні злочини, які вони скоїли – і це РЕАЛЬНІ злочини", – додав він, виділяючи окремі слова великими літерами у своєму стилі.

29 квітня у США конгресмен від Демократичної партії від штату Мічиган Шрі Танедар представив статті про імпічмент Трампу. У лютому конгресмен-демократ від штату Техас Ел Грін також обіцяв внести резолюцію для оголошення імпічменту Трампу.

Нагадаємо, Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент. Але обидва рази це не призводило до його усунення з посади.

Тим часом сам Трамп періодично говорить про можливість піти на третій термін. Зокрема, минулого місяця він заявив, що існують "методи", які дозволять йому обіймати посаду президента і третій термін.