Трамп считает, что демократов, продвигающих его импичмент, нужно исключить из Конгресса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что республиканцы должны подумать об исключении из Конгресса демократов, которые подали против него предложения об импичменте.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "демократы действительно вышли из-под контроля", а также, что они "потеряли все, особенно разум".

"Эти радикально-левые безумцы снова занялись импичментом. У них уже есть два "безымянных", малоуважаемых конгрессмена, оба полные психи, которые разбрасываются "импичментом" Дональда Трампа уже примерно в двадцатый раз, хотя они понятия не имеют, за что меня могут подвергнуть импичменту", – написал он.

Он поинтересовался, за что его можно было бы отстранить от власти, и вспомнил о "беспорядках" на границе, "самую высокую в истории США инфляцию", "некомпетентное выведение войск из Афганистана", "полномасштабную войну России против Украины и нападение ХАМАС на Израиль", а также обвинил во всем этом демократов.

Трамп заявил, что республиканцы должны начать думать об исключении этих демократов из Конгресса "за все преступления, которые они совершили, особенно во время выборов".

"Это тот же сценарий, который они использовали во время моего первого срока, и республиканцы не позволят им снова избежать наказания. Это полные НИЩИЕ ЛЮДИ, которые ненавидят нашу страну и все, что она символизирует. Возможно, нам следует начать играть в эту игру с ними и изгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили – и это РЕАЛЬНЫЕ преступления", – добавил он, выделяя отдельные слова заглавными буквами в своем стиле.

29 апреля в США конгрессмен от Демократической партии от штата Мичиган Шри Танедар представил статьи об импичменте Трампу. В феврале конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин также обещал внести резолюцию для объявления импичмента Трампу.

Напомним, Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент. Но оба раза это не привело к его отстранению от должности.

Между тем сам Трамп периодически говорит о возможности уйти на третий срок. В частности, в прошлом месяце он заявил, что существуют "методы", которые позволят ему занимать пост президента и третий срок.