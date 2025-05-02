У Польщі виступили проти посилення контролю на кордоні з Німеччиною

Посол Польщі в Берліні Ян Томбінський розкритикував плани нового уряду Німеччини щодо посилення прикордонного контролю.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Томбінський вважає, що контроль на німецько-польському кордоні вже є "проблемою для щоденного прикордонного руху та функціонування внутрішнього ринку ЄС".

"Тому ми не хочемо посилення прикордонного контролю", – зазначив він.

На запитання, чи прийме Польща повернення шукачів притулку, посол Польщі в Німеччині наголосив, що Варшава дотримується своїх "зобов'язань згідно із законодавством ЄС".

Він пояснив, що це включає реформу Спільної європейської системи надання притулку. Згідно з CEAS, країни не можуть відмовляти шукачам притулку на своїх внутрішніх кордонах.

У вересні Німеччина розпорядилась запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни для обмеження людей, які в’їжджають без візи.

Тоді в країні заявили, контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини приніс успіхи – правоохоронці не пустили приблизно 50 тисяч осіб.

У березні тоді ще майбутня коаліція Німеччини домовилась посилити заходи проти міграції. Як зазначало Politico, угода стане найсуворішою міграційною політикою Німеччини за останні десятиліття.

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