ЗМІ: майбутня коаліція Німеччини домовилась посилити заходи проти міграції

Консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

Про це стало відомо виданню Politico, передає "Європейська правда".

Правоцентристи ХДС/ХСС майбутнього канцлера Фрідріха Мерца і соціал-демократи уже схвалили низку заходів, які стануть наріжним каменем політики ймовірного уряду протягом наступних чотирьох років, ідеться в матеріалі.

Ці заходи передбачають значне збільшення можливостей для утримання нелегальних мігрантів, які очікують депортації, та призупинення возз'єднання сімей мігрантів на два роки, пише Politico.

Також майбутня коаліція Німеччини хоче розширити список безпечних країн, до яких мігранти можуть бути вислані назад, запровадити нові правила депортації мігрантів, яким загрожує тюремне ув'язнення, та скасувати обов'язкову правову допомогу мігрантам, яких мають репатріювати.

Однак деякі аспекти міграційної політики не узгоджуються, стверджується в матеріалі: поки що СДПН відкидає вимоги ХДС щодо створення центрів розгляду справ про надання притулку та повернення біженців в інших країнах.

Як зазначає Politico, угода стане найсуворішою міграційною політикою Німеччини за останні десятиліття та відбувається на тлі зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

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