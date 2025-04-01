Від початку перевірок на своїх кордонах Німеччина розвернула 50 тисяч осіб

Згідно з поточною оцінкою міністерки внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, контроль на всіх зовнішніх кордонах Німеччини приніс успіхи – правоохоронці не пустили в країну приблизно 50 тисяч осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Внутрішній прикордонний контроль був введений з 16 жовтня 2023 року на кордонах Польщі, Чехії та Швейцарії, а ще раніше – Австрії. Загалом же Фезер розпорядилась запровадити тимчасовий контроль на всіх сухопутних кордонах країни для обмеження людей, які в’їжджають без візи, у вересні 2024 року.

За даними Фезер, з 16 вересня 2024 року федеральна поліція виявила близько 86 тисяч несанкціонованих в'їздів. Близько 2 тисяч контрабандистів було заарештовано, а близько 50 тисяч осіб було розвернуто на кордонах.

Показники надання притулку упали: було зафіксовано зниження на 50% порівняно з двома роками раніше.

Днями стало відомо, що консерватори з ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини, які ведуть переговори про формування уряду, домовилися про значно суворіший підхід до міграції.

Ці заходи передбачають значне збільшення можливостей для утримання нелегальних мігрантів, які очікують депортації, та призупинення возз'єднання сімей мігрантів на два роки.

Угода між партіями є передвісником найсуворішої міграційної політики Німеччини за останні десятиліття та була досягнута на тлі зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччини".