В Польше выступили против усиления контроля на границе с Германией

Посол Польши в Берлине Ян Томбинский раскритиковал планы нового правительства Германии по усилению пограничного контроля.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Томбинский считает, что контроль на немецко-польской границе уже является "проблемой для ежедневного пограничного движения и функционирования внутреннего рынка ЕС".

"Поэтому мы не хотим усиления пограничного контроля", – отметил он.

На вопрос, примет ли Польша возвращение просителей убежища, посол Польши в Германии подчеркнул, что Варшава придерживается своих „обязательств в соответствии с законодательством ЕС".

Он пояснил, что это включает реформу Совместной европейской системы предоставления убежища. Согласно CEAS, страны не могут отказывать искателям убежища на своих внутренних границах.

В сентябре Германия распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны для ограничения людей, въезжающих без визы.

Тогда в стране заявили, что контроль на всех внешних границах Германии принес успех – правоохранители не пустили около 50 тысяч человек.

В марте тогда еще будущая коалиция Германии договорилась усилить меры против миграции. Как отмечало Politico, соглашение станет самой жесткой миграционной политикой Германии за последние десятилетия.

Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины