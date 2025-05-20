Британія призупиняє торгові переговори з Ізраїлем через події в секторі Гази

Велика Британія оголосила про намір призупинити переговори щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем за його дії в секторі Гази.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву уряду країни, передає "Європейська правда".

Уряд прем’єр-міністра Британії Кір Стармер заявив про намір призупинити переговори щодо зони вільної торгівлі з Ізраїлем і запровадив санкції проти низки осіб та організацій, які, за його словами, причетні до насильства проти палестинців на Західному березі.

Також уряд країни викликав посла Ізраїлю Ципі Хотовелі, щоб висловити незгоду з розширенням військових операцій у Газі.

Хоча міністр закордонних справ Девід Леммі підтвердив підтримку права Ізраїлю на самозахист після терактів ХАМАС 7 жовтня, він заявив, що остання ескалація є "морально невиправданою".

"Це абсолютно непропорційно, абсолютно, абсолютно контрпродуктивно", – заявив він.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у відповідь заявило, що переговори з Британією щодо торгівлі й так уже зайшли в глухий кут, а запроваджені санкції назвали "дивними" та "необґрунтованими".

"Зовнішній тиск не змусить Ізраїль відмовитися від боротьби за своє існування і безпеку перед обличчям ворогів, які прагнуть його знищити", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та лідери Франції та Канади вражені військовою ескалацією в Газі, а також повторив заклик до припинення вогню.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння тим, що Ізраїль розпочав посилений наступ на сектор Гази.

А у ЄС призначили нового спеціального представника з питань мирного процесу на Близькому Сході – цю роль доручили французькому дипломату Крістофу Біго.