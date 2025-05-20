Британія, Франція та Канада "шоковані" ситуацією в секторі Гази

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він та лідери Франції та Канади вражені військовою ескалацією в Газі, а також повторив заклик до припинення вогню.

Про це він сказав у вівторок, 20 травня, у парламенті після публікації спільної заяви з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем’єр-міністром Канади Марком Карні, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Стармер заявив, що він, Макрон та Карні "шоковані ескалацією з боку Ізраїлю".

"Ми повторюємо наш заклик до припинення вогню як єдиного шляху для звільнення заручників, ми повторюємо нашу опозицію до ізраїльських поселень на Західному березі, і ми знову вимагаємо значного збільшення гуманітарної допомоги в Газу", – наголосив він.

Також він додав, що країни "повинні координувати відповідь, тому що ця війна триває вже надто довго".

Нагадаємо, цього тижня низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило занепокоєння тим, що Ізраїль розпочав посилений наступ на сектор Гази.

А у ЄС призначили нового спеціального представника з питань мирного процесу на Близькому Сході – цю роль доручили французькому дипломату Крістофу Біго.