Британия приостанавливает торговые переговоры с Израилем из-за событий в секторе Газы

Великобритания объявила о намерении приостановить переговоры о зоне свободной торговли с Израилем из-за его действий в секторе Газы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительства страны, передает "Европейская правда".

Правительство премьер-министра Великобритании Кир Стармер заявило о намерении приостановить переговоры о зоне свободной торговли с Израилем и ввело санкции против ряда лиц и организаций, которые, по его словам, причастны к насилию против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Также правительство страны вызвало посла Израиля Ципи Хотовели, чтобы выразить несогласие с расширением военных операций в Газе.

Хотя министр иностранных дел Дэвид Лэмми подтвердил поддержку права Израиля на самооборону после терактов ХАМАС 7 октября, он заявил, что последняя эскалация является "морально неоправданной".

"Это абсолютно несоразмерно, абсолютно, абсолютно контрпродуктивно", – заявил он.

Министерство иностранных дел Израиля в ответ заявило, что переговоры с Великобританией по торговле и так уже зашли в тупик, а введенные санкции назвали "странными" и "необоснованными".

"Внешнее давление не заставит Израиль отказаться от борьбы за свое существование и безопасность перед лицом врагов, которые стремятся его уничтожить", – говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе ряд европейских государств, финансирующих гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газы, призвали Израиль снять все препятствия для ее доставки в регион.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он и лидеры Франции и Канады потрясены военной эскалацией в Газе, а также повторил призыв к прекращению огня.

Министерство иностранных дел Германии выразило обеспокоенность тем, что Израиль начал усиленное наступление на сектор Газы.

А в ЕС назначили нового специального представителя по вопросам мирного процесса на Ближнем Востоке – эту роль поручили французскому дипломату Кристофу Биго.