Партнер Фіцо по коаліції критикує підтримку Словаччиною нових санкцій ЄС проти РФ

Лідер коаліційної Словацької національної партії (SNS) Андрей Данко висловив своє несхвалення підтримки Словаччиною чергового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

Критикуючи підтримку Словаччиною нових санкцій, Данко заявив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо говорить одне, а міністр закордонних справ Юрай Бланар (обидва з партії Smer-SD) робить інше. Він додав, що сподівається, що міністр пояснить свої дії.

"Я повністю підтримую референдум, який має на меті зобов'язати наш уряд не голосувати за антиросійські санкції. Це робить заяву прем'єра ще більш загадковою, ніби він не усвідомлює, що зараз він має владу і може вжити заходів, щоб зупинити ці речі. Словацька національна партія запропонувала резолюцію для майбутньої сесії парламенту, щоб зобов'язати міністрів, таких як пан Бланар, не підтримувати такі санкції. Я розумію, що говорити в Братиславі – це не те саме, що діяти в Брюсселі, але ми не повинні вводити людей в оману", – заявив Данко.

Він додав, що SNS дистанціюється від дій Бланара. За словами Данко, антиросійські санкції насправді допомагають Росії, економіка якої розвивається, тоді як Європейський Союз, на його думку, перебуває в стані стагнації, і він не може уявити, що станеться, якщо ЄС повністю припинить імпорт певних товарів з Росії.

"Важка промисловість, яка колись була у нас, зникає. Все переходить до Азії. Європейський Союз руйнує себе. Ті самі люди, які розтратили мільярди під час COVID, все ще керують ним. І Словаччина також має там свого представника, пана Шефчовича [європейського комісара], який безпосередньо відповідає за "Зелену угоду", – заявив він.

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У березні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо погрожував заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.