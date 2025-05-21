Партнер Фицо по коалиции критикует поддержку Словакией новых санкций ЕС против РФ

Лидер коалиционной Словацкой национальной партии (SNS) Андрей Данко выразил свое неодобрение поддержки Словакией очередного пакета санкций ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

Критикуя поддержку Словакией новых санкций, Данко заявил, что премьер-министр Роберт Фицо говорит одно, а министр иностранных дел Юрай Бланар (оба из партии Smer-SD) делает другое. Он добавил, что надеется, что министр объяснит свои действия.

"Я полностью поддерживаю референдум, который имеет целью обязать наше правительство не голосовать за антироссийские санкции. Это делает заявление премьера еще более загадочным, как будто он не осознает, что сейчас у него есть власть и он может принять меры, чтобы остановить эти вещи. Словацкая национальная партия предложила резолюцию для будущей сессии парламента, чтобы обязать министров, таких как господин Бланар, не поддерживать такие санкции. Я понимаю, что говорить в Братиславе – это не то же самое, что действовать в Брюсселе, но мы не должны вводить людей в заблуждение", – заявил Данко.

Он добавил, что SNS дистанцируется от действий Бланара. По словам Данко, антироссийские санкции на самом деле помогают России, экономика которой развивается, в то время как Европейский Союз, по его мнению, находится в состоянии стагнации, и он не может представить, что произойдет, если ЕС полностью прекратит импорт определенных товаров из России.

"Тяжелая промышленность, которая когда-то была у нас, исчезает. Все переходит в Азию. Европейский Союз разрушает себя. Те же люди, которые растратили миллиарды во время COVID, все еще управляют им. И Словакия также имеет там своего представителя, господина Шефчовича [европейского комиссара], который непосредственно отвечает за "Зеленое соглашение", – заявил он.

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В марте премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.