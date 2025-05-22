В Іспанії дослідили, як РФ намагалась підсилити хаос в країні після катастрофічних повеней

В Іспанії вперше офіційно підтвердили причетність Росії до численних фейків та повідомлень розбрату, що ширилися у мережі в період після катастрофічних повеней у Валенсії восени 2024 року.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

У річній доповіді щодо нацбезпеки, яку підготував Департамент з нацбезпеки при уряді, вперше заявили про причетність Росії до лавини дезінформації та повідомлень розбрату після катастрофічних повеней у Валенсії.

"Під час кризи, що сталася у нашій країні після проходження шторму "Дана" 29 жовтня 2024 року, прокремлівська екосистема пропаганди і дезінформації скористалась нагодою і роздувала та адаптувала існуючі до того дезінформаційні наративи у своїх інтересах", – йдеться у доповіді.

"Проросійські суб’єкти сфокусувалися на тому, щоб створити недовіру громадян до офіційних органів, делегітимізувати підтримку України під приводом того, що допомоги потребують постраждалі від шторму "Дана" райони, створювати враження країни, що занурилася у хаос", – пишуть у ній.

Дезінформацію у документі називають одним із ключових ризиків для нацбезпеки.

"Кремль використовував і продовжить використовувати такі явища як пандемії, виборчі процеси і природні катастрофи", – зазначають автори.

У доповіді нагадують про численні розслідування європейських дослідників про російську дезінформаційну діяльність проти країн Заходу, зокрема операцію Doppelgänger, у рамках якої працюють також на іспаномовну аудиторію.

Також акцентують, що теперішні дезінформаційні кампанії Росії стали складнішими і ведуться через канали, де важче побачити їхній зв’язок із Москвою – на відміну від пропаганди через фінансовані російською владою медіаресурси, як відомі Sputnik і RT. Останньою новацією стало застосування штучного інтелекту, що дав можливість "кількісного і якісного стрибка" у поширенні дезінформаційного контенту.