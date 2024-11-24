В іспанській Валенсії вимагали відставки глави регіону після смертоносних повеней
Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 12:27 —
В іспанській Валенсії напередодні відбулась масштабна акція протесту через брак шкіл для навчання після смертоносних повеней, учасники також вимагали відставки очільника валенсійського уряду Карлеса Масона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Тримаючи в руках плакати з вимогою відставки Карлоса Масона, протестувальники пройшли містом Валенсія.
Суперечки про те, як регіональний уряд впорався з повінню, не вщухають і досі, а профспілка вчителів звинуватила Масона в тому, що прибирання території було покладено на вчителів та учнів.
Наразі після масштабних повеней у Валенсії все ще лишаються закритими 30 шкіл, у зв’язку з чим 13 тисяч дітей не мають де вчитися.
Речник регіонального уряду Валенсії повідомив, що з 11 листопада близько 32 тисяч учнів з постраждалих від повені районів повернулися до школи.
За даними іспанського уряду, в демонстрації взяли участь близько п'яти тисяч осіб.
"Ми відчуваємо себе покинутими, тому що вчителі, батьки та волонтери мають прибирати школи. Ми бачили прибиральників у деяких школах, але їх було недостатньо", – сказав один з учасників протесту.
Масона також звинувачують у тому, що він занадто пізно надіслав попередження про повінь жителям.
Він визнав, що припустився помилок, але відмовився йти у відставку.
Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.