В іспанській Валенсії вимагали відставки глави регіону після смертоносних повеней

В іспанській Валенсії напередодні відбулась масштабна акція протесту через брак шкіл для навчання після смертоносних повеней, учасники також вимагали відставки очільника валенсійського уряду Карлеса Масона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тримаючи в руках плакати з вимогою відставки Карлоса Масона, протестувальники пройшли містом Валенсія.

Reuters

Reuters

Суперечки про те, як регіональний уряд впорався з повінню, не вщухають і досі, а профспілка вчителів звинуватила Масона в тому, що прибирання території було покладено на вчителів та учнів.

Реклама:

Наразі після масштабних повеней у Валенсії все ще лишаються закритими 30 шкіл, у зв’язку з чим 13 тисяч дітей не мають де вчитися.

Речник регіонального уряду Валенсії повідомив, що з 11 листопада близько 32 тисяч учнів з постраждалих від повені районів повернулися до школи.

За даними іспанського уряду, в демонстрації взяли участь близько п'яти тисяч осіб.

"Ми відчуваємо себе покинутими, тому що вчителі, батьки та волонтери мають прибирати школи. Ми бачили прибиральників у деяких школах, але їх було недостатньо", – сказав один з учасників протесту.

Масона також звинувачують у тому, що він занадто пізно надіслав попередження про повінь жителям.

Він визнав, що припустився помилок, але відмовився йти у відставку.

Повені в Іспанії, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті. Регіон після смертоносних повеней попросив центральний уряд про 31 млрд євро допомоги.