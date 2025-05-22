В Испании исследовали, как РФ пыталась усилить хаос в стране после катастрофических наводнений

В Испании впервые официально подтвердили причастность России к многочисленным фейкам и сеющим раздор сообщениям, которые распространялись в сети в период после катастрофических наводнений в Валенсии осенью 2024 года.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В годовом докладе по национальной безопасности, подготовленном Департаментом национальной безопасности при правительстве, впервые заявили о причастности России к лавине дезинформации и сообщений, сеющих раздор, после катастрофических наводнений в Валенсии.

"Во время кризиса, который произошел в нашей стране после прохождения шторма "Дана" 29 октября 2024 года, прокремлевская экосистема пропаганды и дезинформации воспользовалась случаем и раздувала и адаптировала существующие до того дезинформационные нарративы в своих интересах", – говорится в докладе.

"Пророссийские субъекты сфокусировались на том, чтобы создать недоверие граждан к официальным органам, делегитимизировать поддержку Украины под предлогом того, что в помощи нуждаются пострадавшие от шторма "Дана" районы, создавать впечатление страны, погруженной в хаос", – пишут в докладе.

Дезинформацию в документе называют одним из ключевых рисков для нацбезопасности.

"Кремль использовал и продолжит использовать такие явления, как пандемии, избирательные процессы и природные катастрофы", – отмечают авторы.

В докладе напоминают о многочисленных расследованиях европейских исследователей о российской дезинформационной деятельности против стран Запада, в частности операции Doppelgänger, в рамках которой работают также на испаноязычную аудиторию.

Также акцентируется, что нынешние дезинформационные кампании России стали более сложными и ведутся через каналы, где труднее увидеть их связь с Москвой – в отличие от пропаганды через финансируемые российской властью медиаресурсы, такие как известные Sputnik и RT. Последней новинкой стало применение искусственного интеллекта, что дало возможность количественного и качественного скачка в распространении дезинформационного контента.