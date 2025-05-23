ЗМІ: в Іспанії засекретили розслідування вбивства Портнова

В Іспанії суд постановив засекретити розслідування вбивства ексрадника Віктора Януковича Андрія Портнова, якого застрелили в Мадриді.

Про це агентству EFE розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Наразі слідчі зосередили свою увагу на аналізі записів з камер відеоспостереження, розташованих поблизу, особливо в університетському гуртожитку навпроти школи. Записи можуть виявитися вирішальними для встановлення автомобіля, на якому втекли злочинці.

Правоохоронці припускають, що вбивство було скоєно трьома людьми: власне кілером, а також двома спільниками, які допомагали йому втекти.

Наразі експерти також з’ясовують тип зброї, з якої застрелили Портнова, а також те, які використовувались кулі.

Джерела агентства також розповіли, що попередні результати розслідування показують, що вбивця здійснив щонайменше дев'ять пострілів у спину Портнову, оскільки на місці злочину було знайдено дев'ять гільз, хоча точна кількість куль, які влучили в нього, ще невідома.

Як повідомлялося, колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – 21 травня застрелили у Мадриді.

В українському МЗС згодом підтвердили, що вбитий у Мадриді громадянин України – це Андрій Портнов.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачували у торгівлі впливом на українські суди.