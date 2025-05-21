Портнова застрелили в Іспанії

Колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – застрелили у Мадриді.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на співрозмовника, який ознайомлений із розслідуванням, передає "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник агентства, невстановлений нападник або нападники застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова у середу, 21 травня, вранці біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида – Позуело.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un varón con heridas por arma de fuego en #PozueloDeAlarcón.



Colabora @SEAPAPozuelo y #PolicíaLocal.@policia se encarga de la investigación. pic.twitter.com/yJJnoCcval – 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) May 21, 2025

Поліція Мадрида повідомила агентству, що виклик про стрілянину надійшов о 09:15 ранку за місцевим часом, не назвавши ім’я жертви.

Радіостанція Cadena SER зазначила, що чоловік саме відвозив своїх дітей до школи, коли був застрелений.

ДОПОВНЕНО О 13:10. Співрозмовники, близькі до розслідування, повідомили EL PAÍS, що Портнова "застали зненацька двоє або троє нападників", які вистрілили йому п'ять разів у голову і спину.

ОНОВЛЕНО О 13:18. Співрозмовник "ЄвроПравди" в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони підтвердив, що Портнова застрелили.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.