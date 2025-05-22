Вбивство Портнова: МЗС підтверджує злочин в Мадриді

В МЗС підтвердили вбивство громадянина України у Мадриді після повідомлень ЗМІ про те, що вбитий – ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України", – повідомили в МЗС.

За попередньою інформацією іспанських правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб.

Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії.

Як повідомили в МЗС, станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося.

"Посольство перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії. Справа перебуває на контролі дипустанови", – повідомили в МЗС.

Як повідомлялося, колишнього радника колишнього українського президента-втікача Віктора Януковича – Андрія Портнова – застрелили у Мадриді.

Іспанські медіа поспілкувалися з людьми, які перебували неподалік у момент вбивства, і розповіли деталі події.

Проросійський Портнов був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, й у липні 2022 року стало відомо, що він виїхав з України через Закарпаття.

Також він перебував під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до переліку осіб за так званим "актом Магнітського". До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.