СМИ: в Испании засекретили расследование убийства Портнова

В Испании суд постановил засекретить расследование убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в Мадриде.

Об этом агентству EFE рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Сейчас следователи сосредоточили свое внимание на анализе записей с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, особенно в университетском общежитии напротив школы, которые могут оказаться решающими для установления автомобиля, на котором скрылись преступники.

Правоохранители предполагают, что убийство было совершено тремя людьми: собственно киллером, а также двумя сообщниками, которые помогали ему сбежать.

Сейчас эксперты также выясняют тип оружия, из которого застрелили Портнова, а также то, какие использовались пули.

Источники агентства также рассказали, что предварительные результаты расследования показывают, что убийца совершил по меньшей мере девять выстрелов в спину Портнову, поскольку на месте преступления было найдено девять гильз, хотя точное количество пуль, которые попали в него, еще неизвестно.

Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – 21 мая застрелили в Мадриде.

В украинском МИДе впоследствии подтвердили, что убитый в Мадриде гражданин Украины – это Андрей Портнов.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняли в торговле влиянием на украинские суды.