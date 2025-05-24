Посольство Британії назвало арешт Джапарідзе залякуванням опозиції Грузії

Посольство Великої Британії у Грузії розкритикувало арешт одного з лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе.

Про це відомство написало у Facebook, передає "Європейська правда".

У Британії "глибоко занепокоєні" ув'язненням грузинського опозиційного лідера Зураба Джапарідзе.

"Його затримання є абсолютно непропорційним заходом, спрямованим на залякування та придушення політичної опозиції", – йдеться у заяві.

Британське відомство заявило, що на тлі ухвалення закону про заборону опозиційних партій і заяв партії влади "Грузинської мрії" щодо визнання опозиційних партій неконституційними – "це є ще одним доказом серйозного демократичного занепаду в Грузії".

"Плюралістична, багатопартійна демократія – це невід'ємна частина євроатлантичних цінностей. Партія "Грузинська мрія" має негайно скасувати ці антидемократичні заходи", – додали у посольстві Британії.

Нагадаємо, 22 травня в Грузії в залі суду взяли під арешт одного з лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе у справі відмову зʼявитись до парламентської комісії з розслідування дій попередньої влади.

Джапарідзе відмовився сплатити заставу в розмірі 20 тисяч ларі у справі про неявку на допит до парламентської слідчої комісії, яка розслідує діяльність колишньої влади Міхеїла Саакашвілі у 2004-2012 роках.

Популярний серед молодих грузинів, Зураб Джапарідзе є одним із найвідоміших діячів вуличних протестів, які почались восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.