Посольство Великобритании назвало арест Джапаридзе запугиванием оппозиции Грузии

Посольство Великобритании в Грузии раскритиковало арест одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе.

Об этом ведомство написало в Facebook, передает "Европейская правда".

В Великобритании "глубоко обеспокоены" заключением грузинского оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе.

"Его задержание является абсолютно несоразмерной мерой, направленной на запугивание и подавление политической оппозиции", – говорится в заявлении.

Британское ведомство заявило, что на фоне принятия закона о запрете оппозиционных партий и заявлений партии власти "Грузинской мечты" о признании оппозиционных партий неконституционными – "это является еще одним доказательством серьезного демократического упадка в Грузии".

"Плюралистическая, многопартийная демократия – это неотъемлемая часть евроатлантических ценностей. Партия "Грузинская мечта" должна немедленно отменить эти антидемократические меры", – добавили в посольстве Великобритании.

Напомним, 22 мая в Грузии в зале суда взяли под арест одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе по делу об отказе явиться в парламентскую комиссию по расследованию действий прежней власти.

Джапаридзе отказался заплатить залог в размере 20 тысяч лари по делу о неявке на допрос в парламентскую следственную комиссию, которая расследует деятельность бывшей власти Михаила Саакашвили в 2004-2012 годах.

Популярный среди молодых грузин, Зураб Джапаридзе является одним из самых известных деятелей уличных протестов, которые начались осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.