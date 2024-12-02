У Грузії затримали одного з лідерів опозиції

В Грузії затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе під час протесту у Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Затриманню передувала словесна перепалка між поліцією і протестувальниками.

Учасники перекрили дорогу урнами для сміття, після чого поліція втрутилась і заарештувала кількох із них, зокрема Джапарідзе. Деталей затримання не наводять, поліція не коментувала ситуацію, що склалась.

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Напередодні біля будівлі грузинського парламенту почалася чергова антиурядова акція, яка тривала всю ніч.

Зранку поліція відтіснила протестувальників з центрального проспекту Руставелі.

У Грузії останні дні тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".