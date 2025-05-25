Кандидат в президенты Польши от власти отказался обещать не пускать Украину в НАТО

Кандидат в президенты Польши от партии власти, мэр Варшавы Рафал Тшасковский отказался подписывать декларацию ультраправого и антиукраинского политика Славомира Менцена, в которой содержалось обещание не пускать Украину в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Zet.

Рафал Тшасковский, как и поддерживаемый оппозиционной партией „ПиС" Кароль Навроцкий, принял приглашение лидера антиукраинской "Конфедерации" Менцена на беседу, во время которой тот спрашивал об отношении к основным пунктам его собственной программы. Таких пунктов всего восемь.

Тшасковский и Навроцкий, как известно, сойдутся во втором туре президентских выборов 1 июня.

Одним из пунктов декларации Менцена является обещание, что кандидат, если станет президентом, не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. Комментируя этот пункт, который является пятым в декларации, Тшасковский сказал, что не может согласиться с Менценом.

"Если не будет гарантий безопасности, Путин вооружится и пойдет дальше. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО", – сказал он.

На его слова немедленно отреагировал Менцен: "Если Путин может напасть на Польшу, несмотря на то, что она является членом НАТО, то он может напасть и на Украину в НАТО", – заявил он. Тшасковский ответил, что категорически не согласен: "Я очень хорошо знаю Путина и внимательно за ним наблюдаю. Он понимает только язык силы".

Далее Менцен заявил, что "все знают, что у Украины неурегулированные границы". "К тому же США даже при президентстве Байдена не соглашались на вступление Украины в НАТО. Почему Польша должна стремиться к чему-то невозможному?" – допрашивал лидер "Конфедерации".

"Я не сказал, что это будет легкий процесс. Польша должна стремиться к принятию Украины в НАТО. Только тогда мы будем в безопасности", – подчеркнул Тшасковский. Он отметил, что потенциально Украина может присоединиться к НАТО через 10-15 лет.

В то же время Тшасковский выступил против отправки польских военных в Украину.

В итоге мэр Варшавы отказался подписывать декларацию Менцена, которую его оппонент Кароль Навроцкий подписал.

Навроцкий заверил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал "государственной изменой" обещание Навроцкого.

Читайте также: Уступки не в пользу Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию".