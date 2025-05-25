У Варшаві заборонили носити зброю у день великих акцій кандидатів у президенти

У зв'язку з запланованими на неділю маршами кандидатів у президенти цього дня у Варшаві буде заборонено носити зброю або переміщувати її в розрядженому стані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Згідно з раніше оглошеними планами, у "Великому марші патріотів" візьмуть участь кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, а також прем'єр-міністр Дональд Туск і віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш.

Кандидат, якого підтримує опозиційна партія "ПіС" Кароль Навроцький, організовує свій "Великий марш за Польщу". Обидва марші почнуться опівдні за місцевим часом.

Заборона на носіння зброї набула чинності на підставі постанови Міністерства внутрішніх справ.

"Введення заборони на носіння та переміщення зброї щодо осіб, які мають її на законних підставах, має превентивний характер, а його метою є усунення можливості виникнення ситуації, що порушує належну атмосферу запланованих заходів, наприклад, внаслідок втрати зброї її власником або силового її вилучення іншими особами", – пояснили у міністерстві.

Очікується, що зібрання кандидатів у президенти мобілізують близько 100 тисяч осіб.

У першому турі президентських виборів 18 травня мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький – 29,54%.

Другий тур виборів, в якому зійдуться Тшасковський та Навроцький, відбудеться 1 червня. Напередодні другого туру обоє кандидатів мають рівну підтримку.

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