Тысячи людей в Варшаве собрались на два параллельных марша кандидатов в президенты

В воскресенье поляки со всей страны съехались в Варшаву, чтобы присоединиться к патриотическим маршам, возглавленным Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий, которые будут бороться за пост президента во втором туре выборов 1 июня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Марши проходят по маршрутам, расположенным на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга.

Организаторы от обоих кандидатов в президенты говорят, что ожидают на каждом из маршей по 100 тысяч человек.

В первом туре президентских выборов 18 мая кандидат от власти Рафал Тшасковский немного опередил Кароля Навроцкого, независимого кандидата, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС".

Участники "Большого марша патриотов" Рафала Тшасковского проходят от Банковой площади до площади Конституции. В марше Тшасковского принимают участие премьер-министр Дональд Туск, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, спикер Сейма Шимон Головня.

В штабе Тшасковского сообщили, что в марше в поддержку кандидата примет участие избранный президент Румынии Никушор Дан.

Марш в поддержку Тшасковского фото: TVN 24

"Марш за Польшу", организованный сторонниками Кароля Навроцкого, начался от кольцевой развязки де Голля и пройдет до Замковой площади. В марше Навроцкого принимает участие партия "ПиС", в частности ее лидер Ярослав Качиньский.

Марш в поддержку Навроцкого фото: TVN 24

Второй тур выборов президента Польши состоится 1 июня.

Напомним, накануне Тшасковский отказался подписывать декларацию ультраправого и антиукраинского политика Славомира Менцена, в которой содержалось обещание не пускать Украину в НАТО. Тшасковский выступил за членство Украины в Альянсе.

Зато его оппонент Кароль Навроцкий подписал документ. Навроцкий заверил, что если станет президентом, не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

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