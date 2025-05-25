"Не поведінка країни, яка прагне миру": лідерка Молдови засудила Росію за масований удар 

Президентка Молдови Мая Санду засудила нічну масовану атаку Росії на українські міста і села, зазначивши, що так не поводиться країна, яка прагне до миру.

Про це Санду написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Президентка Молдови у своєму дописі висловила підтримку Україні.

"367 безпілотників і ракет. Щонайменше 12 загиблих. Десятки поранених. Це не поведінка країни, яка прагне до миру – це навмисна ескалація і жорстокий напад на невинних людей. Молдова підтримує Україну. Світ повинен відповісти масштабною підтримкою України", – написала Санду в X.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас після масованої атаки РФ хоче "найсильнішого тиску" на Росію.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після масованої повітряної атаки РФ у ніч на 25 травня заявила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати сильну відповідь на нічний масований повітряний удар по Україні.