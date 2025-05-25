Глава МЗС Литви закликав до сильної відповіді на нічну атаку РФ проти України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати сильну відповідь на нічний масований повітряний удар по Україні.

Про це очільник литовської дипломатії написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс назвав нічний напад Росії на Україну "проявом чистої жорстокості".

"Понад 250 безпілотників "Шахед", 14 балістичних ракет і загибель невинних людей. Це був не просто напад. Це був сигнал про безкарність", – зазначив дипломат.

Він зауважив, що відповідь на це має бути "сильнішою за російську агресію".

"Більше військової підтримки та озброєння для України, жорсткіші санкції та ізоляція Росії. Поступки не ведуть до миру – вони дають дозвіл на продовження агресії", – заявив Будріс.

Натомість ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс із сарказмом нагадав, що Україні обіцяли Taurus і нищівні санкції проти РФ.

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

Як повідомлялось, у ніч на 25 травня Польща піднімала винищувачі через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.