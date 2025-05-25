"Не поведение страны, которая стремится к миру": лидер Молдовы осудила Россию за массированный удар

Президент Молдовы Майя Санду осудила ночную массированную атаку России на украинские города и села, отметив, что так не ведет себя страна, которая стремится к миру.

Об этом Санду написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Президент Молдовы в своем сообщении выразила поддержку Украине.

"367 беспилотников и ракет. По меньшей мере 12 погибших. Десятки раненых. Это не поведение страны, которая стремится к миру – это преднамеренная эскалация и жестокое нападение на невинных людей. Молдова поддерживает Украину. Мир должен ответить масштабной поддержкой Украины", – написала Санду в X.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после массированной атаки РФ хочет "наиболее сильного давления" на Россию.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированной воздушной атаки РФ в ночь на 25 мая заявила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал дать сильный ответ на ночной массированный воздушный удар по Украине.