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Глава МЗС Італії відреагував на нову масовану повітряну атаку РФ по Україні

Новини — Неділя, 25 травня 2025, 16:25 — Христина Бондарєва

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив чергову ракетно-дронову атаку Росії на українські міста та села, яка, за його словами, була спрямована виключно проти мирного населення.

Про це Таяні написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Італія рішуче засуджує новий напад Росії, який було здійснено на територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет з єдиною метою – завдати удару по цивільному населенню", – заявив Таяні.

Він підкреслив, що Рим і надалі буде на боці України у її боротьбі за свободу та суверенітет.

"Італія завжди підтримувала Україну, уряд продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля досягнення справедливого та тривалого миру", – наголосив міністр.

Глава МЗС Естонії заявив, що хоче "нестерпного тиску" на Путіна після нового масованого авіаудару.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що Росія сміється над світом та спробами США досягнути миру.

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

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Італія Війна з РФ
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