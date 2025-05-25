Глава МЗС Італії відреагував на нову масовану повітряну атаку РФ по Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив чергову ракетно-дронову атаку Росії на українські міста та села, яка, за його словами, була спрямована виключно проти мирного населення.

Про це Таяні написав у неділю у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Італія рішуче засуджує новий напад Росії, який було здійснено на територію України за допомогою безпілотних літальних апаратів та ракет з єдиною метою – завдати удару по цивільному населенню", – заявив Таяні.

Він підкреслив, що Рим і надалі буде на боці України у її боротьбі за свободу та суверенітет.

"Італія завжди підтримувала Україну, уряд продовжує співпрацювати з партнерами та союзниками задля досягнення справедливого та тривалого миру", – наголосив міністр.

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