Глава МИД Италии отреагировал на новую массированную воздушную атаку РФ по Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни осудил очередную ракетно-дроновую атаку России на украинские города и села, которая, по его словам, была направлена исключительно против мирного населения.

Об этом Таяни написал в воскресенье в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Италия решительно осуждает новое нападение России, которое было совершено на территорию Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет с единственной целью – нанести удар по гражданскому населению", – заявил Таяни.

Он подчеркнул, что Рим и в дальнейшем будет на стороне Украины в ее борьбе за свободу и суверенитет.

"Италия всегда поддерживала Украину, правительство продолжает сотрудничать с партнерами и союзниками для достижения справедливого и прочного мира", – подчеркнул министр.

Глава МИД Эстонии заявил, что хочет "невыносимого давления" на Путина после нового массированного авиаудара.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что Россия смеется над миром и попытками США достичь мира.

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.