Литва передала Молдові 100 FPV-дронів для посилення безпеки

Литва передала Молдові партію зі 100 FPV-дронів як внесок у зміцнення її безпеки.

Про це заявив у Х глава уряду Литви Гінтаутас Палуцкас після зустрічі з прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном, повідомляє "Європейська правда".

"Дякую за теплий прийом і глибокі дискусії, Доріне Речан. Наші країни мають чудові двосторонні відносини, ми друзі не тільки на словах, але й на ділі", – наголосив Палуцкас.

За його словами, передача дронів є конкретним проявом підтримки з боку Литви: "Сьогодні ми передали 100 безпілотних літальних апаратів FPV для посилення безпеки Молдови".

Крім цього, він підкреслив, що між двома країнами триває активна співпраця у сферах зміцнення стійкості, енергетичної безпеки та обміну досвідом для просування євроінтеграційного курсу Молдови.

"Законне місце Молдови в ЄС. Давайте продовжувати працювати разом, щоб наблизити цей день", – додав литовський прем’єр.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БПЛА неодноразово падали на території Молдови.

Повітряний простір Молдови порушували і ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.

У квітні ЄС затвердив 20 млн євро для протиповітряної оборони Молдови.