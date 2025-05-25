Литва передала Молдове 100 FPV-дронов для усиления безопасности

Литва передала Молдове партию из 100 FPV-дронов в качестве вклада в укрепление ее безопасности.

Об этом заявил в Х глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас после встречи с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, сообщает "Европейская правда".

"Спасибо за теплый прием и глубокие дискуссии, Дорин Речан. Наши страны имеют прекрасные двусторонние отношения, мы друзья не только на словах, но и на деле", – подчеркнул Палуцкас.

По его словам, передача дронов является конкретным проявлением поддержки со стороны Литвы: "Сегодня мы передали 100 беспилотных летательных аппаратов FPV для усиления безопасности Молдовы".

Кроме этого, он подчеркнул, что между двумя странами продолжается активное сотрудничество в сферах укрепления устойчивости, энергетической безопасности и обмена опытом для продвижения евроинтеграционного курса Молдовы.

"Законное место Молдовы в ЕС. Давайте продолжать работать вместе, чтобы приблизить этот день", – добавил литовский премьер.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ российские БПЛА неоднократно падали на территории Молдовы.

Воздушное пространство Молдовы нарушали и ракеты, что вызвало осуждение со стороны молдавских властей.