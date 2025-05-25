Литовський депутат: агресію Росії не зупинити засудженнями, Європа має діяти без США

Лідер опозиційних консерваторів Литви, заступник голови комітету Сейму з питань оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що Європа має взяти на себе ініціативу з озброєння України для перемоги.

Про це він написав у соцмережі Х у неділю, повідомляє "Європейська правда".

Його заява була оприлюднена після того, як Росія дві ночі поспіль масовано обстрілювала Україну дронами та ракетами, у тому числі балістичними.

Кащюнас, міністр оборони у попередньому уряді Литви, заявив, що "агресія Росії не зупиниться засудженням – її потрібно зупинити силою".

"Європа повинна припинити чекати на лідерство США і діяти: озброїти Україну для перемоги, розширити військове виробництво та заявити про стратегічну незалежність. Час замінити слова діями", – переконаний литовський політик.

Президент Володимир Зеленський 25 травня закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відзначив, що російські обстріли є "явним порушенням Женевських протоколів". При цьому він вважає, що удари РФ лише підкреслюють необхідність припинити вогонь між сторонами.

Між тим, член Палати представників, поміркований республіканець Дон Бейкон, після масованих обстрілів Росією України запропонував інший підхід. Він заявив, що США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном.