Лидер оппозиционных консерваторов Литвы заместитель председателя комитета Сейма по вопросам обороны Лауринас Кащюнас считает, что Европа должна взять на себя инициативу по вооружению Украины для победы.

Об этом он написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Его заявление было обнародовано после того, как Россия две ночи подряд массированно обстреливала Украину дронами и ракетами, в том числе баллистическими.

Кащюнас, министр обороны в предыдущем правительстве Литвы, заявил, что "агрессия России не остановится осуждением – ее нужно остановить силой".

"Европа должна перестать ждать лидерства США и действовать: вооружить Украину для победы, расширить военное производство и заявить о стратегической независимости. Время заменить слова действиями", – убежден литовский политик.

Президент Владимир Зеленский 25 мая призвал мировое сообщество, в частности США, не молчать и усилить давление на Кремль.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что российские обстрелы являются "явным нарушением Женевских протоколов". При этом он считает, что удары РФ только подчеркивают необходимость прекратить огонь между сторонами.

Между тем, член Палаты представителей, умеренный республиканец Дон Бейкон, после массированных обстрелов Россией Украины предложил другой подход. Он заявил, что США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских активов за рубежом.