Кількість держав, що підписали листа до Єврокомісії з закликом тиску на Угорщину, зросте до 20

Декларацію держав Європейського Союзу, що звертається до Європейської комісії з закликом вжити жорстких заходів щодо Угорщини через заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті, під час засідання Ради ЄС з загальних питань 27 травня підпишуть також Греція, Кіпр та Мальта.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили дипломати кількох держав ЄС у Брюсселі.

Греція, Кіпр та Мальта мають доєднатися до декларації, що закликає Єврокомісію тиснути на Угорщину через утиски в державі ЛГБТК+ спільноти, під час сьогоднішнього засідання Ради ЄС з загальних питань.

"Греція, Кіпр та Мальта доєднаються до спільного листа щодо Угорщини під час засідання Ради ЄС з загальних питань", – розповів співрозмовник "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 27 травня проводить восьме слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої аргументованою пропозицією Європейського парламенту у вересні 2018 року.

Щоправда, жодного рішення щодо Угорщини за результатами засідання, за інформацією джерел "ЄвроПравди", затверджено не буде.

Як повідомлялося, лист до Єврокомісії з закликом тиску на Угорщину підписали Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Швеція. Пізніше до декларації доєднались Франція та Німеччина. А ще пізніше – Іспанія.

Згідно з документом, Брюссель повинен "негайно в повному обсязі використати всі наявні засоби правового регулювання", щоб змусити Будапешт відмовитися від заборони прайду.

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".