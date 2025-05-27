Число стран, подписавших письмо к Еврокомиссии с призывом давления на Венгрию, вырастет до 20

Декларацию государств Европейского Союза, которая обращается к Европейской комиссии с призывом принять жесткие меры в отношении Венгрии из-за запрета проведения ЛГБТ-прайда в Будапеште, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам 27 мая подпишут также Греция, Кипр и Мальта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили дипломаты нескольких государств ЕС в Брюсселе.

Греция, Кипр и Мальта должны присоединиться к декларации, призывающей Еврокомиссию давить на Венгрию из-за притеснений в государстве ЛГБТК+ сообщества, во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Греция, Кипр и Мальта присоединятся к общему письму по Венгрии во время заседания Совета ЕС по общим вопросам", – рассказал собеседник "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 27 мая проводит восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.

Правда, никакого решения по Венгрии по результатам заседания, по информации источников "ЕвроПравды", утверждено не будет.

Как сообщалось, письмо к Еврокомиссии с призывом давления на Венгрию подписали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Швеция и Эстония. Позже к декларации присоединились Франция и Германия. А еще позже – Испания.

Согласно документу, Брюссель должен "немедленно в полном объеме использовать все имеющиеся средства правового регулирования", чтобы заставить Будапешт отказаться от запрета прайда.

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, которые пропагандируют "гомосексуализм" и "смену пола".