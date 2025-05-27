Число стран, подписавших письмо к Еврокомиссии с призывом давления на Венгрию, вырастет до 20
Декларацию государств Европейского Союза, которая обращается к Европейской комиссии с призывом принять жесткие меры в отношении Венгрии из-за запрета проведения ЛГБТ-прайда в Будапеште, во время заседания Совета ЕС по общим вопросам 27 мая подпишут также Греция, Кипр и Мальта.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили дипломаты нескольких государств ЕС в Брюсселе.
Греция, Кипр и Мальта должны присоединиться к декларации, призывающей Еврокомиссию давить на Венгрию из-за притеснений в государстве ЛГБТК+ сообщества, во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по общим вопросам.
"Греция, Кипр и Мальта присоединятся к общему письму по Венгрии во время заседания Совета ЕС по общим вопросам", – рассказал собеседник "Европейской правды".
Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 27 мая проводит восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года.
Правда, никакого решения по Венгрии по результатам заседания, по информации источников "ЕвроПравды", утверждено не будет.
Как сообщалось, письмо к Еврокомиссии с призывом давления на Венгрию подписали Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Швеция и Эстония. Позже к декларации присоединились Франция и Германия. А еще позже – Испания.
Согласно документу, Брюссель должен "немедленно в полном объеме использовать все имеющиеся средства правового регулирования", чтобы заставить Будапешт отказаться от запрета прайда.
18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, которые пропагандируют "гомосексуализм" и "смену пола".