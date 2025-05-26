Джерело: Рада ЄС 27 травня не ухвалить рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу

На засіданні Ради ЄС з загальних питань (General Affairs Council), яке відбудеться в Брюсселі 27 травня, не планується затвердження жодного рішення щодо застосування до Угорщини статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє позбавити державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, причетний до підготовки засідання Ради ЄС у вівторок.

Високопосадовець ЄС розповів, що Рада ЄС з загальних питань (General Affairs Council) 27 травня не ухвалить жодного рішення щодо застосування до Угорщини статті 7 Договору про Європейський Союз.

"Те, що ми очікуємо від завтрашнього засідання Ради ЄС – це слухання, які є відносно узагальненими. Угорщина дасть свою оцінку поточній ситуації та відповість на питання держав-членів. Комісія також представить свою думку. Але, наскільки мені відомо, не очікується прийняття жодного рішення", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Він уточнив, що для застосування щодо Угорщини статті 7 частина 1 Договору про ЄС, яка знаходиться зараз на порядку денному та передбачає винесення попередження для держави, де існує ризик порушення фундаментальних цінностей ЄС, не вистачає голосів.

"Для затвердження попередження, необхідний 21 голос з 27 голосів держав-членів. Наразі стільки голосів "за" немає", – повідомив високопосадовець ЄС кореспондентці "ЄвроПравди".

Тим більше, немає шансів застосувати до Угорщини статтю 7 частина 2 Договору про ЄС, санкції якої передбачають позбавлення голосу у ЄС, оскільки для цього необхідно 26 голосів "за" з 27, додав він.

Співрозмовник "Європейської правди" також спрогнозував, що міністри держав ЄС обговорять також нещодавно затверджений Угорщиною закон, спрямований на заборону ЛГБТК-парадів у Будапешті.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 27 травня проведе восьме слухання щодо Угорщини в рамках процедури за статтею 7, ініційованої аргументованою пропозицією Європейського Парламенту у вересні 2018 року.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема, права голосу, якщо має місце серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Після того, як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7(1) договору про ЄС.

Деталі застосування статті 7 читайте в архівній статті "ЄвроПравди" Покарання для Угорщини.