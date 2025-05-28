ЗМІ: Трамп втрачає терпіння щодо Путіна, але ще не знає, що робити далі

Американський президент Дональд Трамп, який нещодавно попередив очільника Кремля Владіміра Путіна, що його небажання вести серйозні мирні переговори щодо припинення війни проти України "є грою з вогнем", може втратити терпіння щодо РФ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на співрозмовників у адміністрації, передає "Європейська правда".

Американський президент розчарований відсутністю прогресу, адже Путін ігнорує можливість "золотого мосту" для відновлення відносин, запропонованого США після досягнення миру.

"Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав йому", – сказав один зі співрозмовників.

За словами чотирьох американських посадовців, Трамп ще не прийняв рішення про введення додаткових санкцій проти Москви у відповідь на посилення атак Путіна на Україну.

Європейські посадовці зауважили, що Москва намагається відокремити війну в Україні від ширших відносин між США і Росією, в яких і Путін, і Трамп бачать значний потенціал для економічного зближення.

"Нам здається, що росіяни хотіли б розділити дві теми. Одна – відносини між Росією і США. А друга – Україна, як окрема тема", – сказали вони.

А американські та російські чиновники натякнули на вигідні можливості, які можуть відкритися, якщо обидві країни нормалізують двосторонні відносини після мирних переговорів.

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.

А 27 травня Трамп заявив, що очільник Кремля Владімір Путін "грається з вогнем", на що у РФ пригрозили США третьою світовою війною.