СМИ: Трамп теряет терпение в отношении Путина, но еще не знает, что делать дальше

Американский президент Дональд Трамп, который недавно предупредил главу Кремля Владимира Путина, что его нежелание вести серьезные мирные переговоры о прекращении войны против Украины "является игрой с огнем", может потерять терпение в отношении РФ.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников в администрации, передает "Европейская правда".

Американский президент разочарован отсутствием прогресса, ведь Путин игнорирует возможность "золотого моста" для восстановления отношений, предложенного США после достижения мира.

"Путин опасно приближается к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил ему", – сказал один из собеседников.

По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решение о введении дополнительных санкций против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину.

Европейские чиновники отметили, что Москва пытается отделить войну в Украине от более широких отношений между США и Россией, в которых и Путин, и Трамп видят значительный потенциал для экономического сближения.

"Нам кажется, что россияне хотели бы разделить две темы. Одна – отношения между Россией и США. А вторая – Украина, как отдельная тема", – сказали они.

А американские и российские чиновники намекнули на выгодные возможности, которые могут открыться, если обе страны нормализуют двусторонние отношения после мирных переговоров.

В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.

А 27 мая Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин "играет с огнем", на что в РФ пригрозили США третьей мировой войной.