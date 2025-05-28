В Словакии разрешили продавать мясо бурого медведя

Правительство Словакии одобрило решение о продаже мяса бурого медведя, находящегося под охраной в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Такой шаг является частью реализации правительственного плана по отстрелу части популяции этих животных на фоне роста количества нападений на людей.

В апреле словацкое правительство разрешило отстрел примерно 25% бурых медведей, обитающих на территории страны. По оценкам, общая численность этого вида в Словакии составляет около 1300 особей.

Решение стало реакцией на несколько недавних инцидентов, приведших к гибели людей.

Согласно решению, мясо медведей, которые будут забиты в соответствии с правительственным планом, будут реализовывать для общественного потребления. Продажа будет происходить через организации, работающие под эгидой Министерства охраны окружающей среды, при условии соблюдения всех требований законодательства и санитарных норм.

Ожидается, что нововведение начнет действовать уже со следующей недели.

Государственный министр Филип Куффа заявил, что ранее мясо медведей утилизировали, однако правительство считает это неэффективным использованием ресурса. "Мы будем продавать каждое убитое животное, если его мясо будет пригодно к употреблению. Потому что мясо медведя – съедобное", – отметил Куффа.

В Словакии растет количество случаев контактов между людьми и медведями, в том числе со смертельным исходом. По этому показателю страна уступает только Румынии.

В период с 2000 по 2020 год в Словакии было зафиксировано 54 нападения медведей, а среднее годовое количество нападений сейчас выросло до 10.

Бурые медведи строго охраняются директивами ЕС и могут быть убиты только в исключительных случаях, таких как угроза общественной безопасности, когда нет других альтернатив.

За прошлый год в Словакии было несколько случаев нападений медведей на людей, в том числе и со смертельным исходом. А в марте этого года мужчина топором отбился от напавшей на него медведицы.

Парламент Словакии ранее одобрил изменения в законодательство, чтобы упростить отстрел медведей.