У Словаччині ведмідь смертельно поранив чоловіка

У Словаччині ведмідь завдав смертельних поранень чоловіку у сільській місцевості на північному заході країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Інцидент стався вранці 5 жовтня у Жилінському краї, в окрузі Ліптовський Мікулаш. Ведмідь атакував 55-річного чоловіка у лісі у важкодоступній місцевості, свідками події були також інші люди, що викликали допомогу.

На місце вирушили швидка-гелікоптер, патруль поліції та спеціальна службу реагування на інциденти за участі ведмедів.

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Врятувати чоловіка не вдалося, попри те, що свідки одразу почали реанімаційні заходи, він помер від отриманих травм.

Це черговий із серії інцидентів з ведмедями у Словаччині за останній рік. У серпні в іншій місцевості ведмідь напав на туриста з Польщі.

Ведмеді стали значною проблемою також у Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.

В уряді анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.