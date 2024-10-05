У Словаччині ведмідь смертельно поранив чоловіка
У Словаччині ведмідь завдав смертельних поранень чоловіку у сільській місцевості на північному заході країни.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.
Інцидент стався вранці 5 жовтня у Жилінському краї, в окрузі Ліптовський Мікулаш. Ведмідь атакував 55-річного чоловіка у лісі у важкодоступній місцевості, свідками події були також інші люди, що викликали допомогу.
На місце вирушили швидка-гелікоптер, патруль поліції та спеціальна службу реагування на інциденти за участі ведмедів.
Врятувати чоловіка не вдалося, попри те, що свідки одразу почали реанімаційні заходи, він помер від отриманих травм.
Це черговий із серії інцидентів з ведмедями у Словаччині за останній рік. У серпні в іншій місцевості ведмідь напав на туриста з Польщі.
Ведмеді стали значною проблемою також у Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.
В уряді анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.