Лавров поскаржився, що Трампу "доповідають не все"

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров знайшов оригінальне пояснення останнім критичним заявам Дональда Трампа у бік свого хазяїна Владіміра Путіна.

З його версією, викладеною російському пропагандисту Павлу Зарубіну, ознайомилась "Європейська правда".

Лаврова попросили прокоментувати останні заяви Трампа про господаря Кремля, якого той називав "божевільним" і застерігав від "гри з вогнем".

"За останні дні ясно одне: Дональду Трампу і тим, хто реально ухвалює рішення у звʼязку з "українським конфліктом" зокрема, доповідають далеко не все", – вважає очільник МЗС Росії.

На його думку, Трампу дають інформацію, "просіяну через сито, яке підготовлене тими, хто хоче втягнути Америку в більш агресивні дії проти Росії на підтримку українського режиму".

"Ми будемо намагатись цю ситуацію з нестачею інформації виправляти", – пообіцяв він.

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

За даними WSJ, Трамп обмірковує можливість введення санкцій проти РФ цього тижня – але рішення не гарантоване.

Окрім цього, ЗМІ писали, що американський лідер "серйозно розглядає" можливість зняти всі обмеження, введені за часів Джо Байдена щодо військових дій України.