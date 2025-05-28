Лавров пожаловался, что Трампу "докладывают далеко не все"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров нашел оригинальное объяснение последним критическим заявлениям Дональда Трампа в адрес своего хозяина Владимира Путина.

С его версией, изложенной российскому пропагандисту Павлу Зарубину, ознакомилась "Европейская правда".

Лаврова попросили прокомментировать последние заявления Трампа о хозяине Кремля, которого тот называл "сумасшедшим" и предостерегал от "игры с огнем".

"За последние дни ясно одно: Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с "украинским конфликтом" в частности, докладывают далеко не все", – считает глава МИД России.

По его мнению, Трампу дают информацию, "просеянную через сито, подготовленное теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима".

"Мы будем пытаться исправить эту ситуацию с недостатком информации", – пообещал он.

В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

По данным WSJ, Трамп обдумывает возможность введения санкций против РФ на этой неделе – но решение не гарантировано.

Кроме этого, СМИ писали, что американский лидер "серьезно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, введенных во времена Джо Байдена в отношении военных действий Украины.