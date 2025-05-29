В Іспанії троє людей загинули внаслідок обвалу господарської будівлі

Троє людей загинули і троє серйозно травмувалися внаслідок обвалу покрівлі господарської будівлі в іспанському містечку Коанья, що в регіоні Астурія на півночі країни.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вдень 29 травня на фермі у містечку Коанья – обвалився дах хліву для худоби, який добудовували.

📷 Estado en el que quedó la nave pic.twitter.com/BviYsqaLuh – 112 Asturias (@112Asturias) May 29, 2025

Внаслідок обвалу троє робітників загинули на місці, ще троє серйозно постраждали. Інші троє будівельників лишились неушкоджені.

Постраждалих забрали до лікарень у найближчих містах, одного з них, у найважчому стані, евакуювали гелікоптером.

У Фінляндії цього ж дня потрапив у ДТП військовий ваговоз.

У Норвегії минулого тижня стався рідкісний інцидент із судном, яке ледве не врізалось у будинок на узбережжі.