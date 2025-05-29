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В Іспанії троє людей загинули внаслідок обвалу господарської будівлі

Новини — Четвер, 29 травня 2025, 18:20 — Марія Ємець

Троє людей загинули і троє серйозно травмувалися внаслідок обвалу покрівлі господарської будівлі в іспанському містечку Коанья, що в регіоні Астурія на півночі країни.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вдень 29 травня на фермі у містечку Коанья – обвалився дах хліву для худоби, який добудовували. 

Внаслідок обвалу троє робітників загинули на місці, ще троє серйозно постраждали. Інші троє будівельників лишились неушкоджені. 

Постраждалих забрали до лікарень у найближчих містах, одного з них, у найважчому стані, евакуювали гелікоптером. 

У Фінляндії цього ж дня потрапив у ДТП військовий ваговоз.

У Норвегії минулого тижня стався рідкісний інцидент із судном, яке ледве не врізалось у будинок на узбережжі. 

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