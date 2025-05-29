В Испании три человека погибли в результате обрушения хозяйственной постройки

Три человека погибли и трое получили серьезные травмы в результате обрушения крыши хозяйственной постройки в испанском городке Коанья, что в регионе Астурия на севере страны.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел днем 29 мая на ферме в городке Коанья – обрушилась крыша хлева, который достраивали.

📷 Estado en el que quedó la nave pic.twitter.com/BviYsqaLuh – 112 Asturias (@112Asturias) May 29, 2025

В результате трое рабочих погибли на месте, еще трое серьезно пострадали. Еще трое строителей остались невредимы.

Пострадавших доставили в больницы ближайших городов, одного из них, в тяжелейшем состоянии, эвакуировали вертолетом.

В Финляндии в этот же день попал в ДТП военный ваговоз.

В Норвегии на прошлой неделе произошел редкий инцидент с судном, которое чуть не врезалось в дом на побережье.