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В Испании три человека погибли в результате обрушения хозяйственной постройки

Новости — Четверг, 29 мая 2025, 18:20 — Мария Емец

Три человека погибли и трое получили серьезные травмы в результате обрушения крыши хозяйственной постройки в испанском городке Коанья, что в регионе Астурия на севере страны.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел днем 29 мая на ферме в городке Коанья – обрушилась крыша хлева, который достраивали.

В результате трое рабочих погибли на месте, еще трое серьезно пострадали. Еще трое строителей остались невредимы.

Пострадавших доставили в больницы ближайших городов, одного из них, в тяжелейшем состоянии, эвакуировали вертолетом.

В Финляндии в этот же день попал в ДТП военный ваговоз.

В Норвегии на прошлой неделе произошел редкий инцидент с судном, которое чуть не врезалось в дом на побережье.

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