В Испании три человека погибли в результате обрушения хозяйственной постройки
Три человека погибли и трое получили серьезные травмы в результате обрушения крыши хозяйственной постройки в испанском городке Коанья, что в регионе Астурия на севере страны.
Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".
Несчастный случай произошел днем 29 мая на ферме в городке Коанья – обрушилась крыша хлева, который достраивали.
📷 Estado en el que quedó la nave pic.twitter.com/BviYsqaLuh– 112 Asturias (@112Asturias) May 29, 2025
В результате трое рабочих погибли на месте, еще трое серьезно пострадали. Еще трое строителей остались невредимы.
Пострадавших доставили в больницы ближайших городов, одного из них, в тяжелейшем состоянии, эвакуировали вертолетом.
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